«Получают удовольствие»: Мостовой раскрыл секрет успеха «выскочки» РПЛ

В первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) многие специалисты справедливо хвалили калининградскую «Балтику» за высокое пятое место, но нужно дождаться окончания чемпионата, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой. По его мнению, игроки наслаждаются и получают удовольствие от процесса.

Давайте дождемся конца сезона. Многие расхваливали «Балтику», и правильно делали. Во многих лигах есть команда, которая выстреливает. Сейчас они молодцы. Посмотрим, на каком месте будут в конце сезона. Ребята наслаждаются, получают удовольствие. Дальше посмотрим. Интересно, как они проявят себя в первом же матче против «Зенита», — сказал Мостовой.

Ранее он заявил, что если тренер «Балтики» Андрей Талалаев выведет команду в призовую тройку РПЛ, то обеспечит себе хайп минимум на три года. По его словам, раньше наставника быстро увольняли из других клубов, но сейчас у него все получается в команде из Калининграда. Сезон РПЛ возобновится 27 февраля матчем «Зенит» — «Балтика».