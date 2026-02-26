Зимняя Олимпиада — 2026
«Кого только не перепробовали»: Мостовой оценил нового тренера «Спартака»

Мостовой назвал Карседо нормальной кандидатурой на пост тренера «Спартака»

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Хуан Карлос Карседо является нормальной кандидатурой на пост главного тренера московского «Спартака», заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и красно-белых Александр Мостовой. Он напомнил, что в столичном клубе «кого только не перепробовали» на этом посту.

Когда Карседо только появился, я говорил, что это нормальная кандидатура. В «Спартаке» уже кого только не перепробовали! Даже людей, которые в футбол никогда не играли, назначали главными тренерами. Уже до мистики доходит. Хотя в нашем футболе предостаточно людей, которые футбол смотрели по телевизору, а потом вдруг стали тренерами, — сказал Мостовой.

Он отметил, что Карседо уже работал в «Спартаке», будучи ассистентом Унаи Эмери. Мостовой добавил, что все будет зависеть от результатов команды.

Карседо даже был в «Спартаке», много лет был помощником у [Унаи] Эмери. Выиграет «Спартак» три игры подряд — будут на руках носить. Проиграют — будет как с [Деяном] Станковичем и другими, — считает Мостовой.

Ранее Мостовой заявил NEWS.ru, что «Зенит» и «Краснодар» снова будут бороться за чемпионство в РПЛ. Он также призвал не сбрасывать со счетов московские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Сезон РПЛ возобновится 27 февраля матчем «Зенита» против калининградской «Балтики».

