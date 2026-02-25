«Интрига с первой игры»: Мостовой назвал претендентов на победу в РПЛ Мостовой: «Зенит» остается таким же фаворитом РПЛ, как и «Краснодар»

«Зенит» и «Краснодар» снова будут бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил в интервью NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он также призвал не сбрасывать со счетом московские клубы «Локомотив» и ЦСКА

«Зенит» поменял [Лусиано] Гонду на [Игоря] Дивеева, здесь интересно будет посмотреть. ЦСКА всегда нужен был нападающий. «Зенит» остается таким же фаворитом, как и «Краснодар», потому что они никого не потеряли. Эти две команды будут бороться за чемпионство, как и в прошлом году. И я думаю, что скорее всего кто-то однозначно вклинится, потому что ЦСКА и «Локомотив» рядом. Будет чемпионская интрига с первой игры «Зенит» — «Балтика», — сказал Мостовой.

Ранее бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью NEWS.ru заявил, что покупка дорогостоящих Джона Джона и Джона Дурана еще не значит, что они смогут принести пользу петербургскому «Зениту». Он отметил, что из-за огромных трат коллектив всегда является фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ) и бороться с ним очень тяжело.