«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ Мостовой: никто не был огорчен совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России

В московском «Динамо» не произошло никаких изменений по игре после ухода тренера Валерия Карпина, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, Карпин совершил ошибку, совмещая пост наставника в столичном клубе и сборной России. Однако, как отметил Мостовой, этим «никто не огорчен», наоборот «все рады и заработали».

Ничего не вижу. Все те же футболисты, играют так же. Все то же самое. Просто нельзя совмещать, это и наказало немножко Карпина. В принципе, никто не огорчен, все рады, все заработали, — сказал Мостовой.

Ранее Мостовой заявил, что московское «Динамо» имеет хорошие перспективы с тренерским штабом в лице Ролана Гусева, Юрия Жиркова и Романа Шаронова. Он напомнил, что команда идет на десятом месте в РПЛ, поэтому при этих специалистах «хуже не будет». Экс-футболист добавил, что с новым форматом Кубка России на трофей претендуют «все команды», в том числе «Динамо». По словам Мостового, теперь не понятно, «кто, где и с кем играет».