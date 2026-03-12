Политолог ответил, чем могут обернуться для Трампа выборы в конгресс Политолог Дудаков: Трамп превратится в «хромую утку» после выборов в конгресс

Президент США Дональд Трамп может утратить рычаги влияния на внешнюю политику и превратиться в «хромую утку» уже через полгода, когда состоятся промежуточные выборы в конгресс, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на фоне последних решений Верховного суда Соединенных Штатов и провальной эскалации на Ближнем Востоке позиции главы Белого дома серьезно ослабли.

Позиции Трампа ослабли после решения Верховного суда — он отменил многие тарифы главы Белого дома и признал их неконституционными. То есть возможности оказывать давление на другие страны у американского лидера сократились. Это было одной из причин, почему пришлось ввязываться в войну с Ираном, — чтобы сохранить лицо. Конфликт на Ближнем Востоке пошел не по плану, американские базы пылают. ЮАР сейчас стоит игнорировать требования Трампа [о выходе из БРИКС, отзыве иска к Израилю] и дождаться выборов в Конгресс США, до которых полгода. На них, скорее всего, победят демократы. После этого Трамп превращается в «хромую утку», и у него будет меньше возможностей влиять на внешнеполитический процесс, — пояснил Дудаков.

Он предположил, что Южно-Африканская Республика не пойдет на уступки США. Также политолог отметил, что в настоящее время отношения между двумя странами являются «крайне скверными».

Маловероятно, что сейчас ЮАР пойдет на какие-либо серьезные уступки в отношении администрации Трампа. Отношения США с Южно-Африканской Республикой в целом крайне скверные. Представители команды Трампа еще в прошлом году обвиняли ЮАР в геноциде белых фермеров, требовали ввести санкции, принимать их и давать статус беженцев в США, — резюмировал Дудаков.

Ранее посол США в ЮАР Лео Брента Бозелла заявил, что американские власти добиваются выхода Южно-Африканской Республики из состава БРИКС. По его словам, помимо выхода из объединения, Вашингтон выдвинул Претории ряд других требований.