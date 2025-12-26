Япония одобрила бюджет с рекордными расходами на оборону Кабмин Японии утвердил проект бюджета на 2026 год с $58 млрд на оборону

Кабинет министров премьера Японии Санаэ Такаити утвердил проект бюджета в размере $785 млрд (около 62 трлн рублей), пишет британская газета The Guardian. По ее информации, в нем предусмотрены рекордные расходы на оборону из-за якобы угрозы со стороны Китая.

Проект оборонного бюджета на следующий финансовый год превышает предыдущий на 9 трлн иен (около $58 млрд или около 4,5 трлн рублей) и на 9,4% больше, чем в предыдущем бюджете <…> Бюджетный план сосредоточен на укреплении потенциала ответных ударов и береговой обороны с помощью противокорабельных ракет и беспилотных аппаратов, — говорится в материале.

Ранее представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган отмечал, что миролюбивым странам нужно бороться с возрождением милитаризма в Японии. По его словам, расходы Пекина на оборону умеренные, их доля в ВВП республики ниже среднемирового уровня.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона негативно воспринимает дискуссии о возможности появления ядерного оружия у Японии. Он считает, что милитаризация островного государства лишь усугубит обстановку в Северо-Восточной Азии.