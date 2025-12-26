Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:18

Япония одобрила бюджет с рекордными расходами на оборону

Кабмин Японии утвердил проект бюджета на 2026 год с $58 млрд на оборону

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Кабинет министров премьера Японии Санаэ Такаити утвердил проект бюджета в размере $785 млрд (около 62 трлн рублей), пишет британская газета The Guardian. По ее информации, в нем предусмотрены рекордные расходы на оборону из-за якобы угрозы со стороны Китая.

Проект оборонного бюджета на следующий финансовый год превышает предыдущий на 9 трлн иен (около $58 млрд или около 4,5 трлн рублей) и на 9,4% больше, чем в предыдущем бюджете <…> Бюджетный план сосредоточен на укреплении потенциала ответных ударов и береговой обороны с помощью противокорабельных ракет и беспилотных аппаратов, — говорится в материале.

Ранее представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган отмечал, что миролюбивым странам нужно бороться с возрождением милитаризма в Японии. По его словам, расходы Пекина на оборону умеренные, их доля в ВВП республики ниже среднемирового уровня.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона негативно воспринимает дискуссии о возможности появления ядерного оружия у Японии. Он считает, что милитаризация островного государства лишь усугубит обстановку в Северо-Восточной Азии.

Япония
бюджеты
оборона
расходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Врач напомнил об одном из главных факторов развития онкологий
Загадочная аномалия космического объекта удивила ученых
Суд вынес приговор основательнице издания «Медуза»
Самый правильный салат «Мимоза» по советскому ГОСТу: идеальнее некуда
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.