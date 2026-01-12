Атака США на Венесуэлу
Определен новый обладатель Суперкубка Испании по футболу

«Барселона» обыграла «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании по футболу

Фото: Dennis Agyeman/Keystone Press Agency/Global Look Press
В финальном матче Суперкубка Испании по футболу каталонская «Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом». Встреча, состоявшаяся в воскресенье в саудовской Джидде, завершилась со счетом 3:2.

Победа позволила «сине-гранатовым» в 16-й раз в истории завоевать этот трофей. Это стало рекордным показателем для турнира.

В составе «Барселоны» дубль на свой счет записал Рафинья (голы на 36-й и 73-й минутах), еще один мяч забил Роберт Левандовский (45+4). У «Реала» отличились Винисиус Жуниор (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6). В компенсированное время второго тайма с поля за фол последней надежды был удален капитан «Барселоны» Френки де Йонг.

Турнир в седьмой раз проводился в формате «Финала четырех». В полуфиналах «Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао со счетом 5:0, а «Реал» одолел «Атлетико» из Мадрида — 2:1. На счету мадридского клуба 13 побед в Суперкубке Испании.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Андрей Мостовой стал победителем ежегодной премии «Джентльмен года» и получил награду в Государственном музее спорта Министерства спорта РФ. На награждение спортсмен пришел в смокинге с бабочкой. Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время в составе петербургской команды он четырежды становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

Испания
футбол
победы
Барселона
