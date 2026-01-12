Названы профессии, доступные пенсионерам для удаленной работы

Пенсионеры в дистанционном режиме смогут заниматься деятельностью, не требующей обязательного присутствия в офисе, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Парламентарий добавил, что среди подобных специальностей — обработка баз данных и работа с графическими материалами.

Сферы для удаленной работы могут быть самыми разнообразными, охватывая все виды деятельности, не требующие обязательного присутствия в офисе: работа с базами данных на компьютере, обработка информации, подготовка статей и графических материалов, служба в качестве операторов кол-центров, консультирование, — отметил Панеш.

По его словам, особый потенциал имеют профессии, позволяющие передавать опыт: проведение онлайн-инструктажей и мастер-классов, наставничество, репетиторство, консультации опытных специалистов, например врачей в рамках телемедицины. Развитие дистанционной, временной и гибкой занятости для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, как и планы по их профессиональному обучению, является логичным и нужным шагом в рамках государственной социальной политики, подчеркнул Панеш.

Согласно актуальным данным, в России насчитывается более 40 млн пенсионеров, и из них около 7,5 млн, или почти каждый пятый, продолжают трудовую деятельность. Это показывает значительный потенциал и реальную потребность этой группы граждан в продолжении профессиональной активности, — подытожил Панеш.

Ранее стало известно, что на ипотечном рынке с 1 февраля 2026 года меняются правила рефинансирования жилищных кредитов. Гендиректор агентства загородной недвижимости Игнат Ситников рассказал, что будут введены выгодные условия для комбинированной ипотеки в случаях, когда часть ее оформлена под льготные 6%, а часть — по рыночным ставкам.