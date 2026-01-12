Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 02:20

Названы профессии, доступные пенсионерам для удаленной работы

Депутат Панеш: пенсионеры смогут давать мастер-классы и готовить статьи удаленно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пенсионеры в дистанционном режиме смогут заниматься деятельностью, не требующей обязательного присутствия в офисе, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Парламентарий добавил, что среди подобных специальностей — обработка баз данных и работа с графическими материалами.

Сферы для удаленной работы могут быть самыми разнообразными, охватывая все виды деятельности, не требующие обязательного присутствия в офисе: работа с базами данных на компьютере, обработка информации, подготовка статей и графических материалов, служба в качестве операторов кол-центров, консультирование, — отметил Панеш.

По его словам, особый потенциал имеют профессии, позволяющие передавать опыт: проведение онлайн-инструктажей и мастер-классов, наставничество, репетиторство, консультации опытных специалистов, например врачей в рамках телемедицины. Развитие дистанционной, временной и гибкой занятости для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, как и планы по их профессиональному обучению, является логичным и нужным шагом в рамках государственной социальной политики, подчеркнул Панеш.

Согласно актуальным данным, в России насчитывается более 40 млн пенсионеров, и из них около 7,5 млн, или почти каждый пятый, продолжают трудовую деятельность. Это показывает значительный потенциал и реальную потребность этой группы граждан в продолжении профессиональной активности, — подытожил Панеш.

Ранее стало известно, что на ипотечном рынке с 1 февраля 2026 года меняются правила рефинансирования жилищных кредитов. Гендиректор агентства загородной недвижимости Игнат Ситников рассказал, что будут введены выгодные условия для комбинированной ипотеки в случаях, когда часть ее оформлена под льготные 6%, а часть — по рыночным ставкам.

депутаты
Россия
пенсионеры
работа
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земфира, мнение об СВО, лучшие фильмы: как сейчас живет Рената Литвинова
Работодателям разрешат посылать сотрудников к психиатру
«Уже заметно»: немецкий журналист назвал ситуацию в Киеве катастрофой
Общественники нашли применение конфискованным автомобилям
В Израиле раскрыли, как изменилось число рейсов из России с 2019 года
Глава Минобороны Британии оказался в зоне удара по пути в Киев
Вооруженные бунтовщики убили главу управления полиции в Иране
В одном из российских регионов сократят время продажи алкоголя
Основатель ГК «Дело» стал фигурантом расследования в Дубае
Россиянам рассказали, когда новогодние праздники снова продлятся 12 дней
Хирург назвал неочевидные симптомы опухоли мозга
Футбольный болельщик умер после победы любимой команды
Синоптики дали прогноз по продолжительности снегопадов в Москве
Названы профессии, доступные пенсионерам для удаленной работы
В МИД РФ заявили, что Европа знала о планах ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подведены итоги новогодних штурмов ВС РФ в зоне СВО
Госдума рассмотрит закон об обязательном повышении зарплат раз в год
«Не ждали»: бойцы ВС РФ атаковали противника со стороны минных укреплений
«Это наше все»: Симоньян предположила, почему Россия не бомбит Киев
Жестокое нападение насильника на троих россиянок в Каире: что известно
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.