Абьюз от партнера, уход из театра, пятеро детей: как живет Тарханова

Популярная российская актриса Глафира Тарханова призналась, что подверглась психологическому насилию со стороны коллеги. Что об этом известно, как сейчас живет артистка?

Что Тарханова рассказала об абьюзе со стороны коллеги

В новом выпуске шоу «В гостях у Ханги» на платформе VK Видео актриса Глафира Тарханова поделилась своими переживаниями, связанными с эмоциональным насилием. По словам артистки, однажды у нее возникли разногласия с коллегой по театру. Они играли в одной постановке, но из-за конфликта актер начал оказывать на Тарханову давление.

«Мы перестали разговаривать через какое-то время. То есть просто человек очень некрасиво себя вел. Ну вот как дома, только на работе. И поэтому это был такой период сложный для меня в том плане, что он длился почти год, потому что есть какие-то контрактные обязательства», — поделилась она.

Тарханова рассказала, что обращалась к руководству по поводу сложившейся ситуации, однако они не спешили предпринимать меры.

«Я много раз говорила. Пока они не поняли, что меня могут прибить на сцене, когда они реально испугались», — заявила актриса.

Тарханова призналась, что стрессовая ситуация повлияла на ее самочувствие. Из-за волнения у нее поднималась температура перед выходом на сцену.

Почему Тарханова ушла из театра «Сатирикон», чем она занимается сейчас

В августе 2022 года Тарханова уволилась из театра, в котором прослужила 20 лет.

Из «Сатирикона» актриса ушла тихо и без скандалов, выразив признательность педагогам и коллегам за совместную работу.

Артистка активно продолжает заниматься творческой деятельностью. В 2024 году она снялась в сериале «Обоюдное согласие», где исполнила роль жертвы домашнего насилия. В 2025 году на экраны вышли фильмы «Даниловский тупик» и «Папа может». В 2026 году планируется премьера сериала «Жизнь заново».

Что известно о личной жизни Тархановой

В 2006 году актриса встретилась с актером Алексеем Фаддеевым. Их роман начался на съемках фильма «Главный калибр», где они исполнили роли влюбленной пары. Передать эмоции перед камерой было для них непростой задачей.

Актеры зарегистрировали брак спустя три месяца после знакомства. Они устроили скромную свадьбу в кругу близких друзей. Спустя некоторое время Тарханова и Фаддеев организовали венчание, пригласив только самых родных и близких людей.

О первой беременности артистка узнала во время съемок второй части «Громовых» в 2007 году. Тарханова родила первенца Корнея в клинике, однако этот опыт ей не понравился. Причиной негативных впечатлений стали вопросы медсестры, узнавшей актрису, которая стала расспрашивать ее не о самочувствии, а о сериале.

Следующих детей по примеру своей мамы артистка рожала дома с акушеркой.

«Вторые, третьи, четвертые роды были дома, я рожала с акушеркой моей мамы. Это было волшебство», — рассказывала актриса.

Семья воспитывает четырех сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. В 2024-м на свет появилась долгожданная дочь.

«Дочка! Теперь у нас комплект. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе… Понимая, что происходит, ради кого это и для чего», — поделилась счастливая мама в личном блоге.

