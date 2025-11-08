Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 18:44

Концерт в честь выхода фильма по роману «Авиатор» пройдет в Большом театре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Бетховенском зале Большого театра России 24 ноября состоится особый концерт, посвященный экранизации романа Евгения Водолазкина «Авиатор», сообщает ТАСС. Народный артист России Константин Хабенский выступит с чтением фрагментов произведения под музыкальное сопровождение симфонического оркестра DYP Orchestra Петра Дранги.

Первоначально рассматривалась площадка «Зарядье», но выбор был изменен в пользу Бетховенского зала. Организаторы пояснили, что особая акустика и атмосфера этой площадки позволят музыке Максима Фадеева, написанной для фильма, прозвучать с максимальной выразительностью.

Программа вечера включает саундтреки, которые будут исполнены оркестром параллельно с демонстрацией кадров из киноленты. Сам Водолазкин отметил способность Хабенского, который исполнил в картине роль доктора Гейгера, к пронзительному перевоплощению, что позволяет ему творчески дорисовывать образ.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что победителю Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» (аналог «Оскара») достанутся чистейшие якутские бриллианты на $1 млн (примерно 81,23 млн рублей). По его словам, победители в остальных 11 номинациях тоже получат алмазы, стоимость которых оценивается в $250 тыс. (20 млн рублей) каждый.

