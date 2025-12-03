Хабенский объяснил, почему волонтерство стало его жизненным принципом

Благотворительность, неравнодушие и готовность помочь — важные признаки состояния общества, заявил худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. По его словам, волонтерство важно, чтобы как можно больше людей чувствовали себя частью общего дела, передает корреспондент NEWS.ru с церемонии вручения премии «Мы вместе».

Мне кажется, что благотворительность, неравнодушие, сострадание — это очень серьезные показатели состояния общества в нашей стране, — объяснил Хабенский.

По мнению актера, людям важно чувствовать, что они не одни. Он также подчеркнул необходимость ощущения, что всегда найдется плечо или рука.

Хабенский также отметил, что людям, которые только встают на путь волонтерства, в первую очередь следует осознать, что их желание само по себе прекрасно. Он подчеркнул, что второй шаг — определиться с направлением оказываемой помощи, а третий — со способом.

