03 декабря 2025 в 13:44

Хабенский объяснил, почему волонтерство стало его жизненным принципом

Хабенский назвал благотворительность важным признаком состояния общества

Константин Хабенский Константин Хабенский Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Благотворительность, неравнодушие и готовность помочь — важные признаки состояния общества, заявил худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. По его словам, волонтерство важно, чтобы как можно больше людей чувствовали себя частью общего дела, передает корреспондент NEWS.ru с церемонии вручения премии «Мы вместе».

Мне кажется, что благотворительность, неравнодушие, сострадание — это очень серьезные показатели состояния общества в нашей стране, — объяснил Хабенский.

По мнению актера, людям важно чувствовать, что они не одни. Он также подчеркнул необходимость ощущения, что всегда найдется плечо или рука.

Хабенский также отметил, что людям, которые только встают на путь волонтерства, в первую очередь следует осознать, что их желание само по себе прекрасно. Он подчеркнул, что второй шаг — определиться с направлением оказываемой помощи, а третий — со способом.

Ранее певец Григорий Лепс сообщил, что считает патриотические поездки в зону СВО важной частью поддержки военнослужащих ВС РФ. По его словам, артисты должны подтверждать свою позицию делами, а не заявлениями.

