03 декабря 2025 в 12:50

Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства

Хабенский: начинающим волонтерам следует определиться с направлением помощи

Константин Хабенский Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Людям, которые только встают на путь волонтерства, в первую очередь следует осознать, что их желание само по себе прекрасно, заявил народный артист РФ Константин Хабенский на церемонии вручения премии «Мы вместе» в национальном центре «Россия». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, второй шаг — определиться с направлением оказываемой помощи, а третий — со способом.

Во-первых, если есть желание, это уже прекрасно. Нужно понять, в каком направлении действовать, то есть кому хочется помочь. Потому что очень много и благотворительных, и социальных, и медицинских направлений, в том числе благотворительность. И третье: помощь бывает разная — она и финансовая, и профессиональная, и волонтерская. Если у вас есть желание, но нет на это финансовой возможности, то вы можете приложить те знания, то время, тот ресурс, которым вы владеете, — сказал он.

В Бетховенском зале Большого театра России 24 ноября состоялся особый концерт, посвященный экранизации романа Евгения Водолазкина «Авиатор». Народный артист России Константин Хабенский выступил с чтением фрагментов произведения под музыкальное сопровождение симфонического оркестра DYP Orchestra Петра Дранги.

Константин Хабенский
артисты
актеры
премии
волонтеры
Россия
