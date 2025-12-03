Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства Хабенский: начинающим волонтерам следует определиться с направлением помощи

Людям, которые только встают на путь волонтерства, в первую очередь следует осознать, что их желание само по себе прекрасно, заявил народный артист РФ Константин Хабенский на церемонии вручения премии «Мы вместе» в национальном центре «Россия». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, второй шаг — определиться с направлением оказываемой помощи, а третий — со способом.

Во-первых, если есть желание, это уже прекрасно. Нужно понять, в каком направлении действовать, то есть кому хочется помочь. Потому что очень много и благотворительных, и социальных, и медицинских направлений, в том числе благотворительность. И третье: помощь бывает разная — она и финансовая, и профессиональная, и волонтерская. Если у вас есть желание, но нет на это финансовой возможности, то вы можете приложить те знания, то время, тот ресурс, которым вы владеете, — сказал он.

