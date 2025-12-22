Стал известен тревожный факт о смерти актера из фильма «Брат» Актер из фильма «Брат» Владимир Ермилов умер спустя два дня после своей выписки

Актер театра и кино Владимир Ермилов, известный по фильмам «Брат» и «Бандитский Петербург», умер спустя два дня после выписки из больницы, сообщили aif.ru его родственники. По их словам, у артиста были проблемы с сердцем. Сейчас семья ждет официального заключения врачей.

У него были проблемы с сердцем, в пятницу выписался из больницы. В воскресенье умер. Ждем заключение вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной, — сказали близкие актера.

О смерти Ермилова стало известно сегодня, 22 декабря. Актеру было 66 лет. По предварительным данным, похороны запланированы на 27 декабря. Местом проведения церемонии станет Северное кладбище в Санкт-Петербурге.

