Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге» Актер из фильма «Брат» Владимир Ермилов скончался в возрасте 66 лет

Актер театра и кино Владимир Ермилов, известный по фильмам «Брат» и «Бандитский Петербург», скончался в возрасте 66 лет, сообщает aif.ru со ссылкой на родственников артиста. За несколько дней до смерти актера выписали из больницы.

Его близкие рассказали, что он страдал от серьезных проблем с сердцем. По предварительным данным, похороны запланированы на 27 декабря. Местом проведения церемонии станет Северное кладбище в Санкт-Петербурге.

Ермилов прославился благодаря своим ярким второстепенным ролям в полнометражных фильмах. В частности, зрители запомнили его как скандального мужа водителя трамвая Светланы в культовой картине Алексея Балабанова «Брат».

