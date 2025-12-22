Новый год-2026
22 декабря 2025 в 16:32

Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»

Актер из фильма «Брат» Владимир Ермилов скончался в возрасте 66 лет

Актер театра и кино Владимир Ермилов, известный по фильмам «Брат» и «Бандитский Петербург», скончался в возрасте 66 лет, сообщает aif.ru со ссылкой на родственников артиста. За несколько дней до смерти актера выписали из больницы.

Его близкие рассказали, что он страдал от серьезных проблем с сердцем. По предварительным данным, похороны запланированы на 27 декабря. Местом проведения церемонии станет Северное кладбище в Санкт-Петербурге.

Ермилов прославился благодаря своим ярким второстепенным ролям в полнометражных фильмах. В частности, зрители запомнили его как скандального мужа водителя трамвая Светланы в культовой картине Алексея Балабанова «Брат».

Ранее американский актер Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет. Тело нашли в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Правоохранительные органы, осмотревшие место, не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Джеймс Рэнсон стал широко известен после роли Эдди Каспбрака во второй части фильма ужасов «Оно», вышедшей в 2019 году. Картина была снята по мотивам романа писателя Стивена Кинга.

