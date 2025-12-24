Новый год-2026
24 декабря 2025 в 01:36

Фура с газом взорвалась на заправочной станции

В результате ДТП на шоссе в Италии взорвалась перевозившая природный газ фура

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На итальянской автостраде А1 в результате ДТП взорвалась фура, перевозившая сжиженный природный газ в цистерне, сообщила местная пожарная служба в соцсети X. Инцидент произошел на территории заправочной станции в городе Теано.

После столкновения тяжелых транспортных средств на шоссе #A1 произошло возгорание с последующим взрывом цистерны, перевозившей СПГ, — сказано в публикации.

Отмечается, что участок магистрали был временно перекрыт для движения. Данных о пострадавших в результате происшествия на данный момент нет.

Ранее в Таиланде грузовик с поднятым кузовом разрушил пешеходный мост, что привело к гибели одного человека. В результате инцидента на оживленной трассе Банг На-Трат в провинции Самут Пракан еще один человек серьезно пострадал.

До этого два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе под Альметьевском в Татарстане. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Нива», не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего в них врезались другие машины.

ДТП
СПГ
взрывы
Италия
