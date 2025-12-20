Водитель грузовика снес мост и убил человека В Таиланде поднятый кузов грузовика стал причиной обрушения моста

В Таиланде грузовик с поднятым кузовом разрушил пешеходный мост, что привело к гибели одного человека, сообщает NationThailand. В результате инцидента на оживленной трассе Банг На-Трат в провинции Самут Пракан еще один человек серьезно пострадал.

Движение на данном участке было временно остановлено, говорится в сообщении. Экстренные службы незамедлительно прибыли к месту аварии для оказания медицинской помощи и проведения работ по разбору завалов.

Ранее в результате столкновения грузовиков, автобуса и легковой машины в Омской области, по предварительным данным, погибли шесть человек. Еще пятеро граждан получили ранения, на данный момент на месте происшествия ведут работу спасательные службы.

Кроме того, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о крупной аварии с автобусом в Любинском районе. Он сообщил о жертвах и пострадавших, которым в настоящее время предоставляется полный комплекс медицинской поддержки.

Также источник в правоохранительных органах сообщил о гибели 16-летнего подростка в результате дорожного происшествия в Дзержинске. Данный инцидент произошел в ночь с 15 на 16 декабря.