Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 13:52

Водитель грузовика снес мост и убил человека

В Таиланде поднятый кузов грузовика стал причиной обрушения моста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Таиланде грузовик с поднятым кузовом разрушил пешеходный мост, что привело к гибели одного человека, сообщает NationThailand. В результате инцидента на оживленной трассе Банг На-Трат в провинции Самут Пракан еще один человек серьезно пострадал.

Движение на данном участке было временно остановлено, говорится в сообщении. Экстренные службы незамедлительно прибыли к месту аварии для оказания медицинской помощи и проведения работ по разбору завалов.

Ранее в результате столкновения грузовиков, автобуса и легковой машины в Омской области, по предварительным данным, погибли шесть человек. Еще пятеро граждан получили ранения, на данный момент на месте происшествия ведут работу спасательные службы.

Кроме того, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о крупной аварии с автобусом в Любинском районе. Он сообщил о жертвах и пострадавших, которым в настоящее время предоставляется полный комплекс медицинской поддержки.

Также источник в правоохранительных органах сообщил о гибели 16-летнего подростка в результате дорожного происшествия в Дзержинске. Данный инцидент произошел в ночь с 15 на 16 декабря.

Таиланд
грузовики
ДТП
аварии
мосты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка не смогла вернуть проданную «однушку» по «схеме Долиной»
Онколог ответил, почему операция могла не спасти Лобоцкого от рака
Путину вручили целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька»
Сильная метель и холод до –25? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Белоусов принял участие в новогодней «Елке желаний»
Названо место прощания с актером Лобоцким
Звезда YouTube Пол уехал в больницу с тяжелой травмой после боя с Джошуа
Очевидцы засняли охваченное огнем кафе в Киеве
Лавров рассказал об одном предложении России странам Африки
Минюст США завершил публикацию материалов по делу Эпштейна
ФИФА переписала гол 20-летней давности на Кержакова
В Киеве раскрыли, во сколько обойдутся Украине выборы
Виктория Боня восхитилась дочкой из-за мышления миллионера
Россиянам дали прогноз по ценам на жилье
Россиянин выследил и зарезал молодую стюардессу в одном из отелей в Дубае
В МИД сообщили о попытках ВСУ создать «зону убийств» в Курском приграничье
Молодая пара разбилась в ДТП из-за уходившего от погони пьяного водителя
В МИД РФ сообщили о преступных приказах командования ВСУ в Курской области
Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал
В Приморье двое школьников заразились туберкулезом
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.