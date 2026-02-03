Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников

Средства российской противовоздушной обороны сбили 99 беспилотников самолетного типа за прошедшие сутки, сообщает Минобороны РФ. Помимо дронов, был уничтожен американский реактивный снаряд системы HIMARS и управляемая авиационная бомба.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Утром 3 февраля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 10 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Белгородской областей, два — над Калужской областью, по одному беспилотнику сбили над Курской и Ростовской областями.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армии. Также российские военные ликвидировали три пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.