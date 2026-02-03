Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:32

Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 99 беспилотников ВСУ за сутки

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства российской противовоздушной обороны сбили 99 беспилотников самолетного типа за прошедшие сутки, сообщает Минобороны РФ. Помимо дронов, был уничтожен американский реактивный снаряд системы HIMARS и управляемая авиационная бомба.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Утром 3 февраля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 10 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Белгородской областей, два — над Калужской областью, по одному беспилотнику сбили над Курской и Ростовской областями.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армии. Также российские военные ликвидировали три пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.

