Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:34

Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика

Юрист Русяев: родителей напавшего на школу уфимца могут оштрафовать

Гимназия №16 в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу из страйкбольного автомата Гимназия №16 в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу из страйкбольного автомата Фото: Рамиля Салихова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Родителей уфимского девятиклассника, напавшего на местную гимназию № 16, могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, максимальный размер взыскания в данном случае может составить 2 тыс. рублей.

Если комиссия или полиция сочтут, что имело место ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, родителей [напавшего на школу ученика] могут привлечь по части 1 ст. 5.35 КоАП РФ с последующим предупреждением или штрафом от 500 до 2 тыс. рублей. Это самый распространенный родительский состав в ситуациях с подростковыми правонарушениями. Если был причинен ущерб имуществу школы или третьим лицам или вред здоровью, включается гражданское право, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что подростки в возрасте от 14 до 18 лет несут ответственность за свои действия самостоятельно. Однако, по словам юриста, если у них нет доходов или имущества, вред может быть взыскан с их родителей, если те не смогут доказать свою невиновность.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что руководство гимназии в Уфе будет уволено, если подтвердится факт травли юноши, напавшего на учителя. По словам Хабирова, мальчик вырос в полной семье, где воспитываются еще два ребенка.

Уфа
штрафы
родители
школы
нападения
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Россиянам рассказали, заменит ли их ИИ на рабочем месте
Диверсия в Подмосковье, гибель 21 жителя, 37 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 3 февраля
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.