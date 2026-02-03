Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика Юрист Русяев: родителей напавшего на школу уфимца могут оштрафовать

Родителей уфимского девятиклассника, напавшего на местную гимназию № 16, могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, максимальный размер взыскания в данном случае может составить 2 тыс. рублей.

Если комиссия или полиция сочтут, что имело место ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, родителей [напавшего на школу ученика] могут привлечь по части 1 ст. 5.35 КоАП РФ с последующим предупреждением или штрафом от 500 до 2 тыс. рублей. Это самый распространенный родительский состав в ситуациях с подростковыми правонарушениями. Если был причинен ущерб имуществу школы или третьим лицам или вред здоровью, включается гражданское право, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что подростки в возрасте от 14 до 18 лет несут ответственность за свои действия самостоятельно. Однако, по словам юриста, если у них нет доходов или имущества, вред может быть взыскан с их родителей, если те не смогут доказать свою невиновность.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что руководство гимназии в Уфе будет уволено, если подтвердится факт травли юноши, напавшего на учителя. По словам Хабирова, мальчик вырос в полной семье, где воспитываются еще два ребенка.