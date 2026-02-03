Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 13:09

Глава Башкирии раскрыл, что грозит руководству школы в Уфе после нападения

Руководство гимназии в Уфе уволят при подтверждении факта буллинга подростка

Радий Хабиров Радий Хабиров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Руководство гимназии в Уфе уволят при подтверждении факта буллинга юноши, напавшего на учителя, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, которые приводит ТАСС, подросток из полной семьи, кроме него, родители воспитывают еще двух детей.

Позиция у меня была всего такая — если мы обнаруживаем факт буллинга, мы выметаем всех отсюда, руководство школы. Разные мотивы совершения подобных вещей бывают — дома неполадки, несчастная любовь, буллинг. Мы сейчас должны выяснить, что было причиной, — отметил он.

Ранее сообщалось, что девятиклассник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, школьник также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

Кроме того, появились кадры из гимназии № 16, на которую напал вооруженный девятиклассник. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры

Уфа
буллинг
подростки
нападения
