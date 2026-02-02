Зимняя Олимпиада — 2026
ВС России раздробили стальными «зубами» сразу несколько HIMARS и С-300

Минобороны сообщило об уничтожении трех установок HIMARS

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS украинской армии, сообщила пресс-служба Минобороны. Также российские войска ликвидировали три установки зенитно-ракетного комплекса С-300.

Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о ликвидации двух эшелонов ВСУ и военной техникой в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

Также стало известно, что командование ВСУ не хочет переносить боевые действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области. Украинские военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников. Если российские военнослужащие закрепятся в лесу к концу весны, то украинским военным будет практически невозможно вернуть позиции.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен между тем выразил мнение, что власти Украины готовятся к отказу от территорий Донбасса. По его словам, в Киеве начали осознавать, что у Запада больше нет стратегического плана по поддержке украинцев, и это «конец пути».

