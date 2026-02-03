Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 февраля: инфографика

В ночь на 3 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА над территорией Белгородской области, три БПЛА над территорией Орловской области, два БПЛА над территорией Калужской области, один БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Ростовской области, — сообщили в ведомстве.