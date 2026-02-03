Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 05:58

Неизвестный дрон упал на военную часть возле склада с оружием

ZET: неизвестный дрон упал на военную часть в Польше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На военную часть в Польше упал беспилотник неустановленного происхождения, передает RadioZET. Инцидент произошел на территории Мазовецкого воеводства.

В минувшую среду на воинскую часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения. Он упал в нескольких десятках метров от склада вооружения, — сказано в сообщении.

Аппарат был немедленно перемещен в служебное помещение для изучения. Данный объект упал на базу радиоэлектронной разведки, контролирующую северо-восток страны.

Ранее в деревне Глажево Киришского района обнаружили обломки дрона после утренней атаки украинских БПЛА на Ленобласть, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, на месте происшествия работали специалисты.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении трех домов в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА. Никто не пострадал. На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов. В одной из построек поврежден навес, во второй выбиты стекла в окнах.

Польша
дроны
базы
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщинам назвали идеальный темп похудения без вреда для здоровья
ВС России разгромили пункт управления ВСУ в зоне СВО
Под Купянском уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ
«Грады» обрушились на ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 3 февраля
Психолог объяснила, как правильно реагировать на плохие подарки
РФ предсказали снижение кредитных ставок и замедление инфляции: когда ждать
Неизвестный дрон упал на военную часть возле склада с оружием
Депутат осудил авторов сгенерированных видео с сугробами на Камчатке
Россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег
В США встревожены посадкой российского Ил-76 на военной базе Кубы
Названы продукты, которые можно хранить на балконе в мороз
СК подтвердил обнаружение тела убитого девятилетнего мальчика в Петербурге
Раскрыт регион — лидер по погибшим военным ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 февраля
Работа есть, денег нет: что лучше — сокращение или частичная занятость
Более 30 колумбийцев должны вступить в ряды ВСУ
Убийство девятилетнего мальчика в Петербурге: тело найдено, детали трагедии
В Петербурге нашли тело убитого девятилетнего мальчика
Врач раскрыл, какие ограничения ждут после пересадки почки
Париж и Киев спелись в Африке: как они пытаются взорвать регион изнутри
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.