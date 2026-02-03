Неизвестный дрон упал на военную часть возле склада с оружием ZET: неизвестный дрон упал на военную часть в Польше

На военную часть в Польше упал беспилотник неустановленного происхождения, передает RadioZET. Инцидент произошел на территории Мазовецкого воеводства.

В минувшую среду на воинскую часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения. Он упал в нескольких десятках метров от склада вооружения, — сказано в сообщении.

Аппарат был немедленно перемещен в служебное помещение для изучения. Данный объект упал на базу радиоэлектронной разведки, контролирующую северо-восток страны.

Ранее в деревне Глажево Киришского района обнаружили обломки дрона после утренней атаки украинских БПЛА на Ленобласть, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, на месте происшествия работали специалисты.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении трех домов в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА. Никто не пострадал. На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов. В одной из построек поврежден навес, во второй выбиты стекла в окнах.