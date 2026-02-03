Нутрициолог рассказала о пользе натурального зефира

Натуральный зефир мягко очищает организм от токсинов благодаря содержанию пектина, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. Однако, по ее словам, продукт должен быть изготовлен на основе яблочного пюре и не содержать красителей.

Натуральный зефир — это вкусный сорбент. Благодаря высокому содержанию пектина, он связывает и мягко выводит из организма токсины и ионы тяжелых металлов, накопленные в городской среде. Его наравне с пастилой частенько относят к «здоровой еде», но это не совсем верно. Как правило, в продукте содержится достаточно много сахара, но все познается в сравнении. Если выбирать из двух зол, то качественный зефир на яблочном пюре выигрывает у любого торта, — поделилась Желянина.

Она подчеркнула, что пектин является растворимым пищевым волокном, молекулы которого связывают ионы тяжелых металлов и метаболиты. По словам Желяниной, в отличие от медицинских сорбентов, он не приводит к запорам и не выводит полезные минералы. Нутрициолог также добавила, что это деликатная поддержка для печени, которая и так испытывает нагрузку в городе из-за плохого качества воды и воздуха.

Давайте называть вещи своими именами: зефир — это быстрый углевод. Чтобы он действительно сработал как «функциональный десерт», а не как удар по поджелудочной, внимательно читайте состав и ешьте только после основного приема пищи. Не должно быть никаких красителей и глазури. Хорошая порция салата в обед поможет замедлить резкое повышение глюкозы, и вы получите пользу пектина без резкого инсулинового скачка, — заключила Желянина.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина заявила, что падевый мед, который производится не из нектара цветов, а из выделений растений и насекомых, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и костную ткань. По ее словам, этот сорт богат минералами, имеет темный оттенок и вязкую консистенцию.