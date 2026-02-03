Зимняя Олимпиада — 2026
Нутрициолог рассказала о пользе натурального зефира

Нутрициолог Желянина: натуральный зефир мягко выводит токсины из организма

Натуральный зефир мягко очищает организм от токсинов благодаря содержанию пектина, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. Однако, по ее словам, продукт должен быть изготовлен на основе яблочного пюре и не содержать красителей.

Натуральный зефир — это вкусный сорбент. Благодаря высокому содержанию пектина, он связывает и мягко выводит из организма токсины и ионы тяжелых металлов, накопленные в городской среде. Его наравне с пастилой частенько относят к «здоровой еде», но это не совсем верно. Как правило, в продукте содержится достаточно много сахара, но все познается в сравнении. Если выбирать из двух зол, то качественный зефир на яблочном пюре выигрывает у любого торта, — поделилась Желянина.

Она подчеркнула, что пектин является растворимым пищевым волокном, молекулы которого связывают ионы тяжелых металлов и метаболиты. По словам Желяниной, в отличие от медицинских сорбентов, он не приводит к запорам и не выводит полезные минералы. Нутрициолог также добавила, что это деликатная поддержка для печени, которая и так испытывает нагрузку в городе из-за плохого качества воды и воздуха.

Давайте называть вещи своими именами: зефир — это быстрый углевод. Чтобы он действительно сработал как «функциональный десерт», а не как удар по поджелудочной, внимательно читайте состав и ешьте только после основного приема пищи. Не должно быть никаких красителей и глазури. Хорошая порция салата в обед поможет замедлить резкое повышение глюкозы, и вы получите пользу пектина без резкого инсулинового скачка, — заключила Желянина.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина заявила, что падевый мед, который производится не из нектара цветов, а из выделений растений и насекомых, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и костную ткань. По ее словам, этот сорт богат минералами, имеет темный оттенок и вязкую консистенцию.

