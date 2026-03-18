Беру обычный яблочный сок — готовлю постный зефир: тает во рту, а в составе ни яиц, ни желатина

Беру яблочный сок, сахар и агар-агар — и готовлю воздушный зефир без яиц и желатина прямо на плите.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный зефир с легкой яблочной кислинкой и ванильным ароматом, который буквально тает на языке. Он настолько вкусный, что даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в нем нет ни яиц, ни желатина.

Для приготовления вам понадобится: 250 миллилитров яблочного сока, 200 граммов сахара, 3 грамма агар-агара, 1 столовая ложка лимонного сока, ваниль по вкусу, сахарная пудра для посыпки.

Смешайте в кастрюле сок, сахар и агар-агар, оставьте на 10 минут. Затем доведите смесь почти до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар и агар-агар полностью растворились. Добавьте лимонный сок и ваниль, снимите с огня и немного остудите. Взбивайте смесь миксером 10–15 минут до образования пышной, устойчивой пены. Вылейте массу на противень, застеленный пергаментом, разровняйте лопаткой и уберите в холодильник минимум на 3 часа (лучше на ночь). Застывший зефир нарежьте кусочками и посыпьте сахарной пудрой.

