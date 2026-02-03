Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 06:01

«Грады» обрушились на ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 3 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 3 февраля?

«Запад» уничтожил живую силу ВСУ под Харьковом

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Град“ 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Купянском районе Харьковской области», — сказано в заявлении.

Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения противника способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск «Запад», отметили в ведомстве.

Боец ВС РФ сбил 20 вражеских беспилотников в Торском

Российский военнослужащий в боях за населенный пункт Торецкое в ДНР уничтожил около 20 беспилотников ВСУ и при этом спас несколько групп бойцов, сообщил участник спецоперации, командир взвода штурмового отряда 102-го мотострелкового гвардейского полка 8-й гвардейской общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Центр» Олег Лозовой.

«Вот, кстати, два десятка дронов сбил. Был при этом не один, а с бойцами. Штурмовые двойки шли вперёд. Атаковали их дроны [ВСУ], сбивал, спасал жизни людей», — рассказал командир.

На Харьковское направление передали новый дрон «Грузовичок»

Бойцы группировки войск «Север» проводят предполетную подготовку нового российского дрона «Грузовичок», рассказал техник лаборатории беспилотных систем с позывным Кощей. По его словам, в настоящий момент аппарат подгоняют под требования реальной обстановки — корректируют системы навигации и режимы полетов.

«Наша разработка российская, ее поставило нам Министерство обороны. Сейчас она проходит предполетную подготовку. Некоторые моменты мы сразу усовершенствуем, изменяем под свои задачи, так как мы здесь лучше все-таки знаем некоторые нюансы», — отметил Кощей.

Также происходит знакомство пилотов с беспилотником. Бойцы изучают различные ситуации и наиболее эффективные пути их разрешения.

ВС России разгромили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие артиллерийского расчета буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки «Центр» уничтожили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки „Гиацинт-Б“ 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск „Центр“ поддержали огнем штурмовые группы дивизии и уничтожили заглубленный пункт управления подразделения ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 февраля

Убийство девятилетнего мальчика в Петербурге: тело найдено, детали трагедии

Отравление детей угарным газом в детском саду Дагестана: что известно

ВСУ
СВО
ВС РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщинам назвали идеальный темп похудения без вреда для здоровья
ВС России разгромили пункт управления ВСУ в зоне СВО
Под Купянском уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ
«Грады» обрушились на ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 3 февраля
Психолог объяснила, как правильно реагировать на плохие подарки
РФ предсказали снижение кредитных ставок и замедление инфляции: когда ждать
Неизвестный дрон упал на военную часть возле склада с оружием
Депутат осудил авторов сгенерированных видео с сугробами на Камчатке
Россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег
В США встревожены посадкой российского Ил-76 на военной базе Кубы
Названы продукты, которые можно хранить на балконе в мороз
СК подтвердил обнаружение тела убитого девятилетнего мальчика в Петербурге
Раскрыт регион — лидер по погибшим военным ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 февраля
Работа есть, денег нет: что лучше — сокращение или частичная занятость
Более 30 колумбийцев должны вступить в ряды ВСУ
Убийство девятилетнего мальчика в Петербурге: тело найдено, детали трагедии
В Петербурге нашли тело убитого девятилетнего мальчика
Врач раскрыл, какие ограничения ждут после пересадки почки
Париж и Киев спелись в Африке: как они пытаются взорвать регион изнутри
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.