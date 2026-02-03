Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 02:43

Отравление детей угарным газом в детском саду Дагестана: что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Несколько воспитанников частного детского сада в Дагестане получили отравление угарным газом. Что об этом известно, в чем причина произошедшего?

Что известно об отравлении детей

В понедельник стало известно, что пять воспитанников частного детского сада в Дагестане отравились угарным газом. По данным источника, происшествие зафиксировано 2 февраля в селе Параул, расположенном в Карабудахкентском районе республики, профильные ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Пострадавшие госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в ЦРБ с. Карабудахкент», — говорилось в заявлении.

Позднее представители главного управления МЧС России по республике на своем сайте сообщили, что с симптомами интоксикации угарным газом были госпитализированы 10 детей.

«По информации от Министерства здравоохранения Республики Дагестан сегодня в Карабудахкентском районе зафиксирован случай отравления угарным газом (CO). Пострадали 10 детей. Информация уточняется», — говорится в заявлении.

Причины произошедшего

Неисправная печка-буржуйка, предположительно, стала причиной массового отравления в детском саду, сообщил врио главы Карабудахкентского района Джалалутдин Джамалутдинов. По его словам, все пострадавшие дети остаются под медицинским наблюдением для полного обследования.

«Один ребенок был средней тяжести, его стабилизировали и перевели в палату, девять детей находились в состоянии средней тяжести. Трое уже выписаны на амбулаторное лечение, на сегодня в детском отделении остаются семь детей», — сказано в сообщении.

При этом оказалось, что детский сад был подключен к газовым сетям незаконно. Об этом сообщил министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев. Минэнерго подтвердило, что к системе была подключена горелка с помощью обычного водяного шланга.

«По информации Министерства здравоохранения Республики Дагестан, сегодня в Карабудахкентском районе зафиксирован случай отравления угарным газом с участием детей. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты газовой компании и надзорные органы для проведения проверки. В ходе обследования установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал. По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключённый к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности.», — сказано в сообщении.

Отравление детей угарным газом в детском саду Дагестана: что известно
