Названа причина отравления детей в Дагестане

Неисправная печка-буржуйка предположительно стала причиной массового отравления в детском саду, расположенном в Дагестане, сообщил врио главы Карабудахкентского района Джалалутдин Джамалутдинов. По его словам, которые передает РЕН ТВ, все пострадавшие дети остаются под медицинским наблюдением для полного обследования.

Один ребенок был средней тяжести, его стабилизировали и перевели в палату, девять детей находились в состоянии средней тяжести. Трое уже выписаны на амбулаторное лечение, на сегодня в детском отделении остаются семь детей, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что пятеро детей, посещающих частный детский сад в Дагестане, отравились угарным газом. Инцидент произошел 2 февраля.

Кроме того, в СК РФ по Саратовской области сообщили, что причиной смерти шести человек в городе Балаково могло послужить отравление угарным газом. По предварительным данным, в жилом помещении находилось в работе газовое оборудование.

До этого сообщалось, что подростки, погибшие при пожаре в частной сауне в кемеровском Прокопьевске, отравились угарным газом. У детей не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня. Пожар в частной сауне произошел 31 января на площади 70 квадратных метров. Спастись удалось только одной девушке из компании.