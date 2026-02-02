Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 17:45

Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду

Пятеро детей отравились угарным газом в частном детском саду в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять воспитанников частного детского сада в Дагестане получили отравление угарным газом, передают «Известия» со ссылкой на информированный источник. По его данным, происшествие зафиксировано 2 февраля в селе Параул, расположенном в Карабудахкентском районе республики, профильные ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшие госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в ЦРБ с. Карабудахкент, — сказал журналистам собеседник.

Ранее сообщалось, что подростки, погибшие при пожаре в частной сауне в кемеровском Прокопьевске, отравились угарным газом. У детей не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня. Пожар в частной сауне произошел 31 января на площади 70 квадратных метров. Спастись удалось только одной девушке из компании.

На этом фоне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить допуск несовершеннолетних в сауны и бани без сопровождения взрослых законных представителей. В беседе с NEWS.ru он заявил, что это замкнутое пространство, где с детьми может произойти непредвиденное, и они не должны самостоятельно получать такие услуги.

