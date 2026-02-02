Абьюз от Тарасова, постельные сцены, Батрутдинов: как живет Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с абьюзом. Что об этом известно, были ли у артистки отношения с актером Тимуром Батрутдиновым?

Абьюз со стороны Тарасова

В интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube Бузова рассказала, что экс-супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере.

«Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата. Он не мог сосредоточиться, если я была на гастролях. Ну там много ситуаций было», — поделилась Бузова.

Телеведущая также отметила, что Тарасов призывал ее закончить с карьерой на ТВ «ради семьи». Помимо этого, Бузова подчеркнула, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.

В 2012 году Бузова и Тарасов заключили брак, который продлился четыре года. После этого их союз распался. По словам певицы, причиной развода стала измена супруга.

Правда об отношениях с Батрутдиновым

Бузова заявила, что никогда не вступала в романтические отношения с Тимуром Батрутдиновым. Так знаменитость отреагировала на слова юмориста о том, что она ушла от него к другому мужчине.

«У нас с Тимуром не было никогда романтических отношений. В какой-то момент мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, чтобы сохранить трепет в общении. Мы обсудили это еще в 2018 году, до того, как я начала встречаться с Давидом Манукяном», — рассказала Бузова.

Она подчеркнула, что подобные разговоры с Батрутдиновым были личными, и удивилась, что теперь эта тема стала публичной. Знаменитость пояснила, что она лишь шутила о замужестве с юмористом в случае, если не встретит свою любовь на шоу «План Б».

Карьера в кино

Бузова заявила, что готова сняться в откровенных сценах, главное, чтобы фильм был хорошим. Такой комментарий она дала на премьере романтической комедии «Равиоли Оли», в которой исполнила главную роль.

«Я готова», — отметила Бузова.

Также она подчеркнула, что лучше всего ей удаются комедийные роли. Однако сама артистка готова сняться в картине любого жанра, хоть в драме, хоть в комедии, если она будет качественной.

С кем Бузова встречалась после развода

В 2018 году звезда приняла участие в телешоу «Замуж за Бузову». В рамках проекта несколько претендентов пытались завоевать сердце телеведущей. Под прицелом камер она стремилась найти свою вторую половинку среди 15 кандидатов.

Победил в программе бизнесмен Денис Лебедев. Однако их отношения продлились недолго. По словам Ольги, причиной разрыва стали измены Дениса и его финансовые проблемы, о которых он не хотел рассказывать.

В 2019 году Ольга Бузова встретила нового возлюбленного. Им оказался известный музыкант Давид Манукян. Как обычно, Ольга делилась своими чувствами с фанатами и на совместных снимках и видео выглядела невероятно счастливой.

В январе 2021 года Манукян сделал Бузовой предложение руки и сердца, и они провели небольшую церемонию на Мальдивах. Однако их отношения продлились недолго. Через несколько недель после торжественного мероприятия Ольга сообщила в своих социальных сетях о расставании с Давидом.

