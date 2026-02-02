«Я готова»: Бузова о съемках в откровенных сценах

Певица Ольга Бузова заявила, что готова сняться в откровенных сценах, главное, чтобы фильм был хорошим. Такой комментарий она дала на премьере романтической комедии «Равиоли Оли», в которой исполнила главную роль.

Я готова, — отметила Бузова.

Также она подчеркнула, что лучше всего ей удаются комедийные роли. Однако сама артистка готова сняться в картине любого жанра, хоть драма, хоть комедия, если она будет качественной.

Ранее Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с абьюзом. Она рассказала, что экс-супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере, не мог сосредоточиться, если девушка была на гастролях. Тарасов призывал ее закончить с карьерой на ТВ «ради семьи». Помимо этого, Бузова подчеркнула, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.

Также Бузова рассказала, что регулярный спорт помогает ей поддерживать фигуру стройной, даже несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале.