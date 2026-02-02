Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 23:36

«Я готова»: Бузова о съемках в откровенных сценах

Бузова заявила, что готова сниматься в откровенных сценах

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Ольга Бузова заявила, что готова сняться в откровенных сценах, главное, чтобы фильм был хорошим. Такой комментарий она дала на премьере романтической комедии «Равиоли Оли», в которой исполнила главную роль.

Я готова, — отметила Бузова.

Также она подчеркнула, что лучше всего ей удаются комедийные роли. Однако сама артистка готова сняться в картине любого жанра, хоть драма, хоть комедия, если она будет качественной.

Ранее Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с абьюзом. Она рассказала, что экс-супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере, не мог сосредоточиться, если девушка была на гастролях. Тарасов призывал ее закончить с карьерой на ТВ «ради семьи». Помимо этого, Бузова подчеркнула, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.

Также Бузова рассказала, что регулярный спорт помогает ей поддерживать фигуру стройной, даже несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале.

Ольга Бузова
кино
фильмы
премьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп ответил демократам по поводу связи с Эпштейном
Отъезд из РФ, два Больших шлема: как живет теннисистка Елена Рыбакина
Подросток в Ленобласти умер от удара током
Названо незаконное увлечение мужчины, убившего мальчика в Петербурге
Абьюз от Тарасова, постельные сцены, Батрутдинов: как живет Ольга Бузова
«Я готова»: Бузова о съемках в откровенных сценах
Владелица салона красоты в Нижнем Новгороде заказала убийство блогерши
Правительство установило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
Лолите понадобилась помощь врачей из-за пагубной привычки
Дмитриев поделился мыслями насчет карьеры Стармера
Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в его убийстве
«Предлагаю любовь и дружбу»: выяснилось, что у Эпштейна есть тайный ребенок
В Госдуме разъяснили, как будет проходить проверка телефонов в метро
«Ленфильм» перешел в собственность Петербурга
«Ну пусть уходят»: Бузова раскритиковала капризных актеров
Переговорная позиция Москвы изменилась после атаки на резиденцию Путина
Бузова рассказала, как взяла первый автограф у Билана в клубе
«Она нам еще и драму выдаст»: Бледанс об актерском таланте Бузовой
Москва поддержала полное участие Еревана в работе ОДКБ
Названа причина отравления детей в Дагестане
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.