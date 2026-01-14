Бузова раскрыла всю правду об отношениях с Батрутдиновым Бузова заявила, что никогда не вступала в романтические отношения с Батрудиновым

Певица Ольга Бузова в беседе с KP.RU заявила, что никогда не вступала в романтические отношения с актером Тимуром Батрутдиновым. Так знаменитость отреагировала на недавние слова юмориста о том, что она ушла от него к другому мужчине.

У нас с Тимуром не было никогда романтических отношений. В какой-то момент мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, чтобы сохранить трепет в общении. Мы обсудили это еще в 2018 году, до того, как я начала встречаться с Давидом Манукяном, — рассказала Бузова.

Она подчеркнула, что подобные разговоры с Батрутдиновым были личными, и удивилась, что теперь эта тема стала публичной. Знаменитость пояснила, что она лишь шутила о женитьбе с юмористом в случае, если не встретит свою любовь на шоу «План Б».

