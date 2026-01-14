Атака США на Венесуэлу
Бузова раскрыла всю правду об отношениях с Батрутдиновым

Бузова заявила, что никогда не вступала в романтические отношения с Батрудиновым

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова в беседе с KP.RU заявила, что никогда не вступала в романтические отношения с актером Тимуром Батрутдиновым. Так знаменитость отреагировала на недавние слова юмориста о том, что она ушла от него к другому мужчине.

У нас с Тимуром не было никогда романтических отношений. В какой-то момент мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, чтобы сохранить трепет в общении. Мы обсудили это еще в 2018 году, до того, как я начала встречаться с Давидом Манукяном, — рассказала Бузова.

Она подчеркнула, что подобные разговоры с Батрутдиновым были личными, и удивилась, что теперь эта тема стала публичной. Знаменитость пояснила, что она лишь шутила о женитьбе с юмористом в случае, если не встретит свою любовь на шоу «План Б».

Ранее Бузова заявила, что регулярный спорт помогает ей поддерживать фигуру стройной, даже несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале.

