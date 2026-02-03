Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 февраля

Мирная жительница получила ранения при атаке дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, женщине сейчас помогают врачи.

«В результате подлого удара ВСУ в Климовском районе ранена мирная жительница. Женщина с минно-взрывной травмой кисти доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Кроме того, беспилотник атаковал машину заместителя главы сельского поселения в Белгородской области Сергея Кулакова, в результате чего был ранен один из пассажиров, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. В тот же день мирные жители получили ранения в результате ударов ВСУ по другим населенным пунктам области — Шебекино и окрестностям села Козьмодемьяновка.

«В селе Замостье Грайворонского округа ранен мужчина. Дрон атаковал служебную машину заместителя главы Дунайского сельского поселения Сергея Кулакова, когда он доставлял хлеб в населенный пункт и попутно отвозил двух жителей села в аптеку. Пострадавшего пассажира попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в публикации.

Также российские силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей, сообщило Минобороны РФ. Большая часть БПЛА была уничтожена в воздушном пространстве Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Обломки БПЛА рухнули в Красноармейском районе Краснодарского края на территорию частного дома, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани. В ведомстве указали, что никто не пострадал.

«Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском», — говорится в публикации.

Кроме того, российские силы ПВО за пять часов сбили 23 украинских дрона над акваториями Азовского и Черного морей, а также приграничными областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 — над территорией Краснодарского края, пять — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Ставропольского края, Чеченской Республики и над акваторией Черного моря», — сказано в публикации.

Также в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области водитель грузовика получил баротравму и множественные ранения лица, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Кабина транспортного средства была полностью уничтожена при взрыве, добавили в источнике.

«В селе Червона Дибровка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», — сказано в сообщении.

