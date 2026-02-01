Зимняя Олимпиада — 2026
В Белгородской области дрон ВСУ уничтожил грузовик и тяжело ранил водителя

Водитель получил ранения от удара дрона ВСУ по грузовику в Белгородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области водитель грузовика получил баротравму и множественные ранения лица, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Кабина транспортного средства была полностью уничтожена при взрыве, добавили в источнике.

В селе Червона Дибровка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу, — сказано в сообщении.

Ранее массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе Курской области. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.

