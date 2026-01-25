Появились кадры, как «Искандер» не дал дронам ВСУ ударить по России Удар ОТРК «Искандер» сорвал массированный пуск БПЛА ВСУ по России

Массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер», передает Telegram-канал «Изнанка». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Российская аэроразведка зафиксировала около 10 вражеских беспилотников, которые находились на стартовых позициях возле села Фаевка в Черниговской области. Однако удар «Искандера» был нанесен не по самим дронам, а непосредственно по командному центру. Этот пункт управления БПЛА украинское командование разместило и замаскировало в ближайшей лесополосе. Целью Вооруженных сил Украины была атака на мирные города в глубине российской территории.

Ранее удар российской ракетой «Искандер» по крупному сосредоточению украинских военных в Харьковской области попал на видео. Основной задачей российских военных в этой операции было уничтожение целого ракетного дивизиона Вооруженных сил Украины. Удары были нанесены дважды.

До этого профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол заявил, что современные системы противовоздушной обороны не могут эффективно перехватывать российские ракеты «Орешник» и «Искандер». По его словам, боеприпасы оперативно-тактического ракетного комплекса теоретически можно сбить, однако на практике противоракеты системы Patriot не успевают за боковыми маневрами «Искандера».