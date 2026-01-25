Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 16:24

Появились кадры, как «Искандер» не дал дронам ВСУ ударить по России

Удар ОТРК «Искандер» сорвал массированный пуск БПЛА ВСУ по России

«Искандер» «Искандер» Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер», передает Telegram-канал «Изнанка». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Российская аэроразведка зафиксировала около 10 вражеских беспилотников, которые находились на стартовых позициях возле села Фаевка в Черниговской области. Однако удар «Искандера» был нанесен не по самим дронам, а непосредственно по командному центру. Этот пункт управления БПЛА украинское командование разместило и замаскировало в ближайшей лесополосе. Целью Вооруженных сил Украины была атака на мирные города в глубине российской территории.

Ранее удар российской ракетой «Искандер» по крупному сосредоточению украинских военных в Харьковской области попал на видео. Основной задачей российских военных в этой операции было уничтожение целого ракетного дивизиона Вооруженных сил Украины. Удары были нанесены дважды.

До этого профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол заявил, что современные системы противовоздушной обороны не могут эффективно перехватывать российские ракеты «Орешник» и «Искандер». По его словам, боеприпасы оперативно-тактического ракетного комплекса теоретически можно сбить, однако на практике противоракеты системы Patriot не успевают за боковыми маневрами «Искандера».

СВО
ВСУ
ВС РФ
БПЛА
Искандер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян озадачила «чудотворная» вода от рака за 900 рублей на маркетплейсах
Абитуриент отрезал себе часть ступни в погоне за медицинским образованием
Машина превратилась в «факел» и создала гигантскую пробку в Петербурге
Россиянин затеял ремонт и сделал квартиру соседей опасной для жизни
Рябков рассказал, когда Трампа пригласили в Россию
Раскрыты детали аферы с похищением подростка в Красноярске
Обильные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
На Камчатке подсчитали объемы вывезенного снега после метели
Раскрыты симптомы смертельного вируса Нипах, который может попасть в Россию
Девочка позвонила Путину и спасла жизнь матери
США оказались на грани нового шатдауна
Как выбрать шуруповерт, дрель и перфоратор: «три в одном» или отдельно?
Роспотребнадзор дал советы туристам для профилактики вируса Нипах
Счетчики стресса заметили у Кушнера и Грюнбаума на встрече с Путиным
«Не можем позволить»: в США высказались о своем ядерном арсенале
Сидящим без электричества мурманчанам начали выдавать продукты
Сильнейшая снежная буря оставила сотни тысяч домов без света
Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый
Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой
Скандальная речь Зеленского в Давосе вызвала переполох на Западе
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.