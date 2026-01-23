Американский профессор поразился возможностям «Орешника» и «Искандера»

Современные системы ПВО не способны перехватить российские ракеты «Орешник» и «Искандер», заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Пентагона Теодор Постол в эфире YouTube-канала. По его словам, «Орешник» летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на большой высоте, после чего выпускает суббоеприпасы.

Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры «Орешника» уже выпустят суббоеприпасы. Невозможно создать систему обороны против такой вещи, — объяснил специалист.

Что касается оперативно-тактического комплекса «Искандер», то его, по мнению профессора, теоретически можно перехватить. Однако на практике, как отметил Постол, ракеты Patriot не способны повторить боковые маневры «Искандера» и, следовательно, не могут его поразить.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание, что новые баллистические ракеты «Искандер-И» способны изменить ход СВО, нанеся урон боеспособности Вооруженных сил Украины. Он отметил, что применение модернизированных комплексов с улучшенными характеристиками позволяет эффективнее воздействовать на глубокие тылы украинской армии.