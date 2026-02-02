Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:32

Бойцы ПВО России устроили ВСУ четырехчасовой «дронопад»

МО: российские силы ПВО за четыре часа уничтожили 15 дронов противника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Российские силы противовоздушной обороны с 11:00 до 15:00 по московскому времени сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей, сообщило Минобороны РФ. Большая часть БПЛА была уничтожена в воздушном пространстве Белгородской области.

2 февраля в период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армии. Также российские военные ликвидировали три пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.

Кроме того, ВС РФ в результате активных действий освободили село Придорожное в Запорожской области. По информации Минобороны, данную боевую задачу успешно решили бойцы войсковой группировки «Восток».

