Военнослужащие Вооруженных сил России в результате активных действий освободили село Придорожное Запорожской области, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы группировки «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и <...> освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области, — отметили в Минобороны.

Ранее российский сапер рядовой Никита Макаров в одиночку уничтожил штурмовую группу ВСУ с помощью минного поля и ручных гранат. Боец ВС РФ заранее обнаружил противника и определил маршрут его движения. Несмотря на риск быть обнаруженным, военнослужащий выдвинулся навстречу противнику и установил минное заграждение.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что освобождение Торецкого позволило ВС РФ развивать наступление в сторону Доброполья. По его словам, это создало плацдарм для дальнейшего продвижения. Активные боевые действия также продолжаются в районе Сухецкого, Нового Донбасса и Вольного.