03 февраля 2026 в 00:30

Мирная россиянка пострадала при атаке ВСУ на регион

Богомаз: при атаке украинского дрона в Брянской области пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения при атаке дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, женщине сейчас помогают врачи.

В результате подлого удара ВСУ в Климовском районе ранена мирная жительница. Женщина с минно-взрывной травмой кисти доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

До этого сообщалось, что помощник главы администрации по безопасности Грайворонского городского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла, когда он прибыл на место предыдущего обстрела для оценки последствий и оказания помощи пострадавшим.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Он уточнил, что это произошло из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.

Кроме того, мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ на машину в Грайворонском округе Белгородской области, умер в госпитале. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

