Под Белгородом умер пострадавший при атаке ВСУ на машину

Мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ на машину в Грайворонском округе Белгородской области, умер в госпитале сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В отделении реанимации Борисовской ЦРБ скончался мужчина, пострадавший в результате атаки вражеского дрона на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что помощник главы администрации по безопасности Грайворонского городского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла, когда он прибыл на место предыдущего обстрела для оценки последствий и оказания помощи пострадавшим.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. По его словам, трагедия произошла из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.