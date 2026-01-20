Атака США на Венесуэлу
Белгородский политик погиб в результате атаки ВСУ

Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тайлоков умер при атаке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Помощник главы администрации по безопасности Грайворонского городского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла, когда он прибыл на место предыдущего обстрела для оценки последствий и оказания помощи пострадавшим, сообщили в оперштабе региона.

Первый удар был нанесен по коммерческому объекту в селе Головчино. Тайлоков, как ответственный сотрудник, выехал на место происшествия. Во время его работы на парковке возле объекта произошел второй прилет беспилотника. В результате он получил тяжелые ранения, от которых скончался на месте, несмотря на усилия врачей скорой помощи.

Тимофей Муроталиевич получил тяжелые ранения. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, пытались сделать все, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью. У него осталось двое маленьких детей, — уточнили в оперштабе.

В ведомстве охарактеризовали Тайлокова как человека необычайной храбрости, который никогда не отступал перед трудностями. Инцидент произошел на фоне регулярных обстрелов приграничных территорий Белгородской области.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона сбила 60 украинских БПЛА в период с 16:00 до 20:00 во вторник, 20 января. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что дроны сбили над тремя регионами страны и акваторией Азовского моря.

