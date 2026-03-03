Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:11

ЦАХАЛ сбросила бомбы на правительственные здания в Тегеране

ЦАХАЛ атаковала офис президента Ирана в Тегеране

Тегеран Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Израильская армия атаковала офис президента Ирана и здание Высшего совета национальной безопасности в Тегеране, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Там пояснили, что целями ударов были место сбора руководства республики и учреждения по подготовке военных офицеров.

Множество боеприпасов были сброшены на здание президентской администрации и здание Высшего совета национальной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что высокопоставленного представителя сил «Кудс» (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Резу Хазаи ликвидировали в Бейруте накануне, 2 марта. Он отвечал за усиление военного потенциала движения «Хезболла». Убитый член КСИР также руководил штабом Ливанского корпуса организации.

До этого телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская разведка МОССАД и подразделения спецназа провели наземную операцию в Иране в ночь на вторник, 3 марта. При этом не приводятся детали о ее характере и целях. Масштабные удары по административным и военным объектам Ирана со стороны израильских и американских военных начались 28 февраля.

