«Произошло самое страшное»: Гладков сообщил о новом ударе ВСУ Гладков: при атаке украинского FPV-дрона на Белгородскую область погибла женщина

В Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, трагедия произошла из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.

При атаках ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения. В селе Нечаевка Белгородского округа произошло самое страшное: в результате детонации FPV-дрона женщина скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшей, — написал Гладков.

Глава региона отметил, что еще одна атака ВСУ произошла в Грайворонском округе в селе Головчино, где дрон ударил по машине на парковке предприятия. Водитель получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти.

Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали Курскую область с помощью 50 БПЛА. По его словам, атаки велись в период с 09:00 17 января до 07:00 18-го числа. При этом 35 раз противник применил артиллерию по отселенным районам. Никто не пострадал. В Рыжевке Рыльского района повреждена крыша частного дома.