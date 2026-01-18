Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 14:07

ВСУ атаковали приграничный российский регион с помощью 50 БПЛА

Хинштейн: над Курской областью сбили 50 БПЛА за сутки

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

ВСУ атаковали Курскую область с помощью 50 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Александр Хинштейн. По его словам, атаки велись в период с 09:00 17 января до 07:00 18-го числа. Никто не пострадал. В Рыжевке Рыльского района повреждена крыша частного дома.

Сбито 50 вражеских беспилотников различных типов. 35 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — отметил он.

Утром 18 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями. Два беспилотника ликвидировали над территорией Курской области, уточнили в министерстве.

Александр Хинштейн
Курская область
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть дочки, секрет стройности, театр: как живет актриса Елена Захарова
Названа дата начала астрономической весны
В России хотят поменять закон о садоводствах
«Это реальная угроза»: жителям Киева посоветовали искать новые дома
Простой рецепт картошки по-деревенски в духовке с паприкой и чесноком
Четырехлетний мальчик захлебнулся в бассейне в сауне
Как приготовить ресторанный десерт в аэрогриле за 10 минут
«Печень прострелим»: беженка сообщила об угрозах украинских «Белых ангелов»
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа из-за Гренландии
Новый коррупционный скандал разгорелся вокруг друга детства Зеленского
В деле о растрате экс-ректора и проректора БФУ появились новые детали
Брухунова показала, как проводит вечера с Петросяном
Горбачева оголилась для фото, чтобы показать себя в новом весе
«Только в радость!»: Норштейн сам убрал снег у своего дома
В ГД рассказали о правилах авиаперелетов, которые вступят в силу с 1 марта
«Произошло самое страшное»: Гладков сообщил о новом ударе ВСУ
Таксист спас замерзающего посреди трассы пенсионера
Что делать, если обгорел на солнце: экстренные советы для спасения кожи
«Когда-то она была нашей»: в Британии захотели выкупить США обратно
Глыба едва не убила россиянку с малышкой в коляске
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.