ВСУ атаковали приграничный российский регион с помощью 50 БПЛА

ВСУ атаковали Курскую область с помощью 50 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Александр Хинштейн. По его словам, атаки велись в период с 09:00 17 января до 07:00 18-го числа. Никто не пострадал. В Рыжевке Рыльского района повреждена крыша частного дома.

Сбито 50 вражеских беспилотников различных типов. 35 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — отметил он.

Утром 18 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями. Два беспилотника ликвидировали над территорией Курской области, уточнили в министерстве.