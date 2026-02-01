На Кубани фрагменты БПЛА упали на территорию частного дома

Обломки БПЛА рухнули в Красноармейском районе Краснодарского края на территорию частного дома, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани. В ведомстве указали, что никто не пострадал.

Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском, — говорится в публикации.

Также БПЛА выбили окна в ряде квартир в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, о чем информировал оперштаб региона. Обошлось без пострадавших, на место оперативно выехали специальные и оперативные службы.

Ранее массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе Курской области. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.