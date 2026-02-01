БПЛА ВСУ повредили многоэтажку в Славянске-на-Кубани БПЛА ВСУ выбили окна в ряде квартир в Славянске-на-Кубани

БПЛА выбили окна в ряде квартир в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Уточняется, что никто не пострадал.

В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. Пострадавших нет. На месте работают специальные и оперативные службы, — говорится в публикации.

Ранее массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе Курской области. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.

Также женщина и ребенок погибли в поселке Сартана под Мариуполем в результате атаки ВСУ, о чем рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, разрушены три жилых домостроения.