Пушилин рассказал о жертвах удара ВСУ под Мариуполем Пушилин: женщина и ребенок погибли под Мариуполем из-за удара ВСУ

Женщина и ребенок погибли в поселке Сартана под Мариуполем в результате атаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, разрушены три жилых домостроения.

В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г. р. и мальчик 2020 г. р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших, — написал он.

Также известно, что пострадал ребенок 2018 года рождения. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее жительница Красноармейска, покинувшая город, заявила, что украинские военные использовали жилую застройку для запуска беспилотных летательных аппаратов. По словам беженки, операторы Вооруженных сил Украины размещались во дворах многоквартирных домов.

До этого сообщалось, что украинские военные совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями, такими как «Здесь живут люди». Такие метки, призванные защитить гражданских, наоборот, привлекали огонь.