ВСУ атаковали машину замглавы села в Белгородской области

Беспилотник атаковал машину заместителя главы сельского поселения в Белгородской области Сергея Кулакова, в результате чего был ранен один из пассажиров, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. В тот же день мирные жители получили ранения в результате ударов ВСУ по другим населенным пунктам области — Шебекино и окрестностям села Козьмодемьяновка.

В селе Замостье Грайворонского округа ранен мужчина. Дрон атаковал служебную машину заместителя главы Дунайского сельского поселения Сергея Кулакова, когда он доставлял хлеб в населенный пункт и попутно отвозил двух жителей села в аптеку. Пострадавшего пассажира попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины совершили атаку на Старый Оскол. В результате удара в частном доме возник пожар, а в жилых многоквартирных зданиях были выбиты стекла.

Кроме того, глава администрации Орловской области Александр Черных сообщил, что после атаки беспилотников в поселке Зареченский повреждения получили жилые строения и машины. Он заявил, что пострадавшие жители вправе обратиться в специальную комиссию для фиксации ущерба и составления соответствующих документов.