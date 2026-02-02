Частный дом вспыхнул в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе Гладков: в результате атаки беспилотников ВСУ в Старом Осколе загорелся дом

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Старый Оскол в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате удара в частном доме начался пожар и выбило окна в многоквартирных домах.

В результате удара одного из них загорелось частное домовладение — сотрудники МЧС занимаются тушением пожара. От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль, — написал Гладков.

На месте работают все оперативные службы, включая пожарных и спасателей, добавил губернатор. Подомовый обход продолжается для оценки полного масштаба повреждений и оказания необходимой помощи жителям, заключил он.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе Курской области. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.

Кроме того, в Шебекинском округе Белгородской области от удара украинского беспилотника пострадали два мирных жителя. Среди пострадавших оказались мужчина и несовершеннолетняя девушка. Мужчине диагностировали непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча. Подросток получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины.