Атака ВСУ в Орловской области привела к повреждениям жилых домов Черных: беспилотники ВСУ повредили остекление домов и машины в Орловской области

Жилые дома и автомобили получили повреждения после атаки беспилотников на Орловскую область, сообщил глава округа Александр Черных в Telegram-канале. Инцидент произошел в поселке Зареченский.

Уважаемые жители поселка Зареченский. Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на наш регион и в ходе работы сил противовоздушной обороны имеются повреждения остекления жилых домов и транспортных средств, — написал Черных.

По его словам, жители могут обратиться в комиссию для осмотра поврежденного имущества и оформления актов. На месте уже работают все необходимые оперативные службы, добавил глава округа.

Ранее два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе Курской области. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.

До этого массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.