03 февраля 2026 в 07:10

В Минздраве рассказали о пострадавших в смертельном ДТП под Красноярском

Трех пострадавших в ДТП с автобусом доставили санавиацией в Красноярск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трое из семи госпитализированных после аварии с участием микроавтобуса в Красноярском крае доставлены бортами санавиации в Красноярск, передает пресс-служба регионального Минздрава. По данным ведомства, все трое — подростки 17 лет. Двое находятся в состоянии средней тяжести и один — в стабильно тяжелом.

На текущий момент один пациент из Бородинской больницы и двое из Канской санавиацией транспортированы в 20-ю больницу города Красноярска. Все трое — подростки 17 лет, — сказано в сообщении.

По предварительной версии, грузовик двигался в сторону Красноярска, когда от него отсоединился прицеп с вагончиком. Прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом «Газель», следовавшим в Канск. В автобусе находились 11 человек — взрослые и дети, возвращавшиеся из Красноярска.

Ранее сообщалось, что по делу о ДТП с микроавтобусом под Красноярском задержали водителя грузовика. Как передает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, жертвами аварии стали пять человек. В ведомстве уточнили, что за рулем был 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Красноярск
пострадавшие
ДТП
госпитализации
